Trump fordert Stopp türkischer Offensive - 275.000 auf der Flucht

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump bemüht sich nach dem umstrittenen Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien um Schadensbegrenzung und fordert einen sofortigen Stopp des türkischen Vormarsches in der Region.

"Die Vereinigten Staaten von Amerika werden die Invasion der Türkei in Syrien nicht länger tolerieren. Wir fordern die Türkei auf, sich zurückzuziehen, die Gewalt zu beenden und an den Verhandlungstisch zu kommen", sagte US-Vize-Präsident Mike Pence am Montag nach einem Telefonat Trumps mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Zuvor hatte Trump bereits Sanktionen und Zölle gegen die Türkei angekündigt. Die kurdischen Behörden im Nordosten Syriens erklärten am Dienstag, mehr als 275.000 Menschen in der Region seien wegen der türkischen Offensive auf der Flucht, darunter 70.000 Kinder.

Trump kündigte an, Gespräche mit der Türkei über ein Handelsabkommen im Volumen von 100 Milliarden Dollar würden gestoppt und die Zölle auf türkischen Stahl auf 50 Prozent angehoben. Dem obersten Republikaner im Außenpolitischen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses reichen die Sanktionen nicht aus. "Wir schätzen die geplanten Strafmaßnahmen der Regierung, aber sie gehen nicht weit genug, um die Türkei für ihre ungeheuerlichen Vergehen in Syrien zu bestrafen", erklärte das Büro des US-Abgeordneten Mike McCaul.

Auch Investoren in der Türkei bewerteten die Sanktionen als eher leicht. Aktien, Anleihen und die türkische Lira stiegen nach einer Woche unter Druck, da sich die Strafmaßnahmen nicht auf den Banken- und Finanzmarkt erstrecken. Ein Dämpfer kam unterdessen von Volkswagen: Der deutsche Autobauer verschob aus Sorge über die "aktuellen Entwicklungen" die endgültige Entscheidung über den Bau eines Werks in der Türkei.

"Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass unter diesen gegebenen Bedingungen Volkswagen in der Türkei derzeit eine Milliardeninvestition durchführen wird", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der im VW-Aufsichtsrat sitzt. "Ich wünsche mir sehr, dass wir wieder in eine Situation hineinkommen, wo der türkische Präsident merkt, er hat sich auf einen sehr gefährlichen Irrweg begeben, der dringend verlassen werden muss."

Trumps umstrittene Entscheidung zum Abzug der US-Truppen aus dem Nordosten Syriens, wo sie wie ein Puffer zwischen Kurden und Türken wirkten, war zuvor als Freibrief für die türkische Offensive gewertet worden. Er hatte dafür international, aber auch in der eigenen Partei heftige Kritik geerntet.

TÜRKISCHE POLIZEI NIMMT BÜRGERMEISTER VON KURDENPARTEI FEST

Italien schloss sich unterdessen anderen europäischen Ländern wie Deutschland an, die den Waffenexport in die Türkei stoppten. Auf ein gemeinsames Waffenembargo gegen den Nato-Partner Türkei hatte sich die EU zuvor nicht geeinigt. China forderte die Türkei auf, die Offensive in Syrien zu stoppen.

In der Türkei nahm die Polizei bei Razzien vier Bürgermeister der Kurdenpartei HDP fest, die Distrikte nahe der türkischen Grenze zu Syrien und dem Irak regierten. Ihnen würden Verbindungen zum Terrorismus vorgeworfen, berichteten die HDP und die Nachrichtenagentur Anatolien. Die HDP fordert anders als die meisten anderen Parteien in der Türkei ein Ende der Offensive in Syrien. Rund 150 Parteimitglieder sind nach HDP-Angaben seit Beginn des Militäreinsatzes vor knapp einer Woche festgenommen worden.

Erdogan beschuldigt die HDP, Kontakte zu der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK zu unterhalten. Die HDP weist dies zurück. Die Kurdenmiliz YPG, gegen die sich die türkische Offensive in Syrien richtet, wird von der Regierung in Ankara als Ableger der PKK verurteilt.