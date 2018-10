Trump fordert Sparsamkeit: Kabinett soll pauschal fünf Prozent kürzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine Minister zum Sparen aufgefordert. In jedem Ressort sollten fünf Prozent des Budgets gekürzt werden, sagte Trump am Mittwoch bei einer Kabinettsitzung in Washington. "Einige werden sogar sagen: Ich kann noch viel mehr tun als fünf Prozent", sagte Trump. Es gehe darum, den Ballast abzuwerfen.

Der Kürzungsaufruf kommt in einer Zeit klingelnder Kassen für die US-Wirtschaft. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sprach bei der Kabinettssitzung von der "wachstumsstärksten Volkswirtschaft seit 20 Jahren". Allerdings sitzt die Regierung Trump auch auf einem riesigen Schuldenberg. Die Steuerreform, mit der ein Teil des Booms gestützt wurde, ist zum großen Teil auf Pump finanziert./dm/DP/he