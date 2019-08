Trump fordert von Fed Zinssenkung

Washington (Reuters) - Die Kritik der US-Regierung an der politisch unabhängigen Notenbank reißt nicht ab.

Präsident Donald Trump forderte am Montag auf Twitter https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1163472273388576768 von der Federal Reserve eine Zinssenkung um mindestens 100 Basispunkte - einen Prozentpunkt. Begleitet werden könne dies von weiteren Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur ("quantative easing"). "Wenn das passieren würde, würde es unserer Wirtschaft noch bessergehen, und die Weltwirtschaft würde deutlich und schnell verbessert werden - gut für alle!" schrieb er. Trump beklagte eine Stärke des Dollars, die "leider anderen Teilen der Welt Schmerzen bereitet". In den vergangenen Monaten hatte der Präsident die Fed immer wieder scharf kritisiert und in einer für einen US-Staatschef unüblichen Art Zinssenkungen gefordert, um die Wirtschaft anzuschieben.

Handelsminister Wilbur Ross warf der Fed vor, für den jüngsten Kursanstieg des Dollar mitverantwortlich zu sein. "Wir sind sehr verärgert über den Teil der Dollar-Stärke, der auf die Geldpolitik der Fed zurückzuführen ist", sagte er dem Sender Fox Business. Mit einem Anstieg der US-Währung verteuern sich amerikanische Produkte auf dem Weltmarkt. Konkurrenten aus anderen Ländern sind dann preislich im Vorteil. Seit Jahresbeginn ist der Dollar zum Euro um 3,3 Prozent gestiegen. Der Dollar-Index, der den Wechselkurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gewann 2,1 Prozent. Erst Ende Juli hatte die Fed ihren Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt auf jetzt 2,00 bis 2,25 Prozent gesenkt. Trump war dieser Schritt aber nicht weit genug gegangen.