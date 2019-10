Trump freut sich über 'hübschen Sieg' gegen EU vor der WTO

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung der Welthandelsorganisation WTO für US-Strafzölle auf EU-Import als "hübschen Sieg" gefeiert. Die EU habe die USA seit vielen Jahren mithilfe von Zöllen und Handelsschranken "sehr gemein" behandelt, schrieb Trump am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die WTO-Schlichter hatten am Mittwoch Strafzölle auf EU-Importe im Wert von insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar genehmigt, weil die EU jahrelang rechtswidrige Subventionen an den Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) zahlte. "Dieser Fall zieht sich seit Jahren hin, ein hübscher Sieg", schrieb Trump.

Die USA wollen nun auf Flugzeuge aus der EU 10 Prozent Zölle erheben und auf Produkte wie Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee 25 Prozent, wie der US-Handelsbeauftragte mitgeteilt hatte. Die Zölle sollen bereits vom 18. Oktober an gelten./bvi/DP/jha