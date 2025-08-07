DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
Trump: 'Friedensgipfel' mit Armenien und Aserbaidschan

08.08.25 06:20 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat einen "Friedensgipfel" mit den seit langem verfeindeten Republiken Armenien und Aserbaidschan angekündigt. Er werde Aserbaidschans Präsidenten Ilham Aliyev und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Freitag im Weißen Haus empfangen, teilte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social mit. Es werde eine offizielle Zeremonie mit der Unterzeichnung eines Friedens geben. Um was es genau geht, wurde nicht näher benannt.

Die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist gespannt. Armenien hatte 2023 bei einem Angriff des von Aliyev autoritär regierten, hochgerüsteten ölreichen Aserbaidschans die Kontrolle über die Konfliktregion Berg-Karabach verloren. Armenien steckt seither in einer schweren politischen Krise. Mehr als 100.000 ethnische Armenier mussten aus der Konfliktregion ins Mutterland fliehen. Zudem hielt Baku den militärischen Druck auf Eriwan aufrecht.

Trump kündigte weiter an, dass die Vereinigten Staaten auch bilaterale Vereinbarungen mit beiden Ländern unterzeichnen wollten, die die Wirtschaft in den Blick nähmen. Trump platzierte in dem Post außerdem ein überschwängliches Lob - nämlich für sich selbst: Viele Staatenlenker hätten versucht, den Konflikt zu beenden, "ohne Erfolg, bis jetzt, dank "TRUMP""./rin/DP/zb