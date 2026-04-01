Trump: Führen zeitnah direkte Gespräche mit dem Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg soll die US-Seite nach dem Willen von Präsident Donald Trump zeitnah direkte Verhandlungen mit Teheran führen. "Es wird schon sehr bald dazu kommen", zitiert die "New York Post" aus einem Telefoninterview. Auf US-Seite seien Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sowie der Sondergesandte Steve Witkoff dabei sowie möglicherweise Vizepräsident JD Vance.

Wer­bung Wer­bung

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte zuvor Delegationen der USA und des Iran für weitere Gespräche am Freitag in die Hauptstadt Islamabad eingeladen, wo sie über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts beraten sollen. Pakistanischen Quellen zufolge könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen. Diese Staaten hatten schon früher in dem Konflikt mit Pakistan beraten, wie die Lage deeskaliert werden könnte./jcf/DP/men