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Trump für Wiedervereinigung von Irland und Nordirland

DUBLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump würde laut eigener Aussage "sehr gerne" eine Wiedervereinigung von Irland und Nordirland sehen. "Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein", sagte Trump nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin in Dublin. Die Aussage sorgte in Irland und Großbritannien am Mittag für große Aufregung.

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Die Wiedervereinigung des seit über einem Jahrhundert geteilten Landes wäre ein "großer Erfolg", auf den alle stolz sein könnten, sagte Trump. "So wie ich das sehe, wird es ohnehin irgendwann passieren. Dann kann es genauso gut jetzt passieren", sagte der US-Präsident. An Martin gewandt fügte Trump hinzu, dieser sei "genau der richtige" Mann dafür. Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. "Aber ich denke, es wäre eine großartige Sache", sagte Trump.

Die Grenze auf der irischen Insel wurde 1921 mit dem Inkrafttreten des "Government of Ireland Act" gezogen. Anders als Irland, das sich zur unabhängigen Republik abspaltete, blieb Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs. Die Frage, ob die Provinz dazugehören oder sich mit Irland wiedervereinigen sollte, führte zu einem jahrzehntelangen, blutigen Bürgerkrieg und spaltet auch heute noch die Gesellschaft./mj/DP/zb

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