DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.934 -0,0%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Trump: Graham war einer der großartigsten Menschen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinen überraschend verstorbenen Parteifreund Lindsey Graham gewürdigt und seine Trauer über die Todesnachricht zum Ausdruck gebracht. "Senator Lindsey Graham, einer der großartigsten Menschen und Senatoren, die ich je gekannt habe, ist gestorben!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, kurz nachdem sich die Nachricht in der US-Nacht verbreitet hatte. "Er war immer am Arbeiten und war ein wahrer amerikanischer Patriot. Lindsey wird uns sehr fehlen!!!" Trump stellte weitere Details in Aussicht - möglicherweise mit Blick auf Trauerfeierlichkeiten. Er fügte hinzu: "So traurig!" Graham wollte mit Trumps Unterstützung bei den Zwischenwahlen im November das fünfte Mal für den Senat kandidieren. Nach Angaben seines Büros war er am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben./lkl/DP/zb

Werbung