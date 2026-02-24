DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.009 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,23 ±0,0%Gold5.208 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Grenzen so sicher wie noch nie

25.02.26 05:23 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben nach Ansicht von Präsident Donald Trump dank seiner Politik die mit Abstand sichersten Grenzen in der Geschichte Amerikas. Seine Migrationspolitik richte sich gegen Menschen, die illegal in die USA gelangen wollten, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments im Kapitol in Washington. Gleichzeitig würden die USA immer Möglichkeiten zur legalen Einwanderung aufrechterhalten, sagte er. Dabei gehe es um Menschen, die die USA liebten und hart arbeiteten, um dem Land zu dienen.

Wer­bung

Die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE sprach Trump zunächst nicht an. Die Behörde ist für die Durchsetzung des Einwanderungsrechts in den USA zuständig. Unter Trump wurde sie deutlich gestärkt. Ihre teils martialisch auftretenden Einsatzkräfte spielen eine zentrale Rolle bei Razzien gegen Migranten und Abschiebungen.

Kritiker werfen der Behörde brutales Vorgehen und systematische Verstöße gegen Menschen- und Bürgerrechte vor, etwa bei der langen Inhaftierung von Ausländern und der teils gewaltsamen Niederschlagung von Protesten. Trump sah sich wegen des umstrittenen Vorgehens der Behörde zuletzt mit viel Kritik konfrontiert - zum Teil sogar aus den Reihen seiner Republikaner./fsp/DP/zb