WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben Kremlchef Wladimir Putin gebeten haben, jegliche "militärische Aggressionen" gegen Gebiete in Europa einzustellen. Einen entsprechenden Wunsch habe er in seinen Gesprächen mit Putin bei dem jüngsten Treffen in China geäußert, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Er hoffe, dass so schnell ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine erzielt werden könne. Moskau führt seit fast fünf Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

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Keine absichtliche oder unabsichtliche Ausweitung des Krieges

"Ich glaube wirklich, dass das durchaus möglich ist", schrieb Trump im Nachgang zu einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Dieser hatte den Republikaner am Freitag in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida besucht. Bei dem Treffen, das Trump als "sehr effektiv" bezeichnete, standen demnach der Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg im Fokus. Man habe ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass Russland und die Ukraine "jegliche Handlungen vermeiden, die den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten", hieß es in der Mitteilung.

Am vergangenen Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine nach Angaben aus Warschau drei Marschflugkörper in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Russland bestreitet, mit dem Vorfall etwas zu tun zu haben.

Kushner: Keinen Druck auf Selenskyj gemacht

Immer wieder muss sich Trump für eine ungewöhnlich große Nähe zu Kremlchef Putin rechtfertigen. Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit verstehen sich die USA in erster Linie als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland im Krieg.

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Trumps Schwiegersohn und Ukraine-Unterhändler Jared Kushner wehrte sich zuletzt in einem Gespräch mit Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner gegen den Vorwurf einer zu großen Nähe zu Moskau. "Wir haben weder Präsident (Wolodymyr) Selenskyj noch die Ukrainer unter Druck gesetzt", sagte er im Podcast "MD Meets" und betonte, dass die USA sich als Vermittler verstünden. Zudem seien die Vereinigten Staaten der größte Geldgeber der Ukraine in dem Krieg und teilten mit ihr Geheimdienstinformationen./ngu/DP/stk