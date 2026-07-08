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Trump: Haben 'sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen'

ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump zieht zum Abschluss des Nato-Gipfels in der Türkei eine positive Bilanz. "Wir hatten eine großartige Zeit", sagte er auf einer Pressekonferenz in Ankara. "Wir haben gerade hier in der Türkei einen sehr erfolgreichen Nato-Gipfel abgeschlossen." Trump bedankte sich dabei explizit beim Gastgeber, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sowie bei Nato-Generalsekretär Mark Rutte./fsp/DP/he

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