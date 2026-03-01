DAX23.546 -0,4%Est505.732 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -1,2%Nas22.382 -1,5%Bitcoin61.036 +0,3%Euro1,1522 -0,3%Öl98,96 +5,7%Gold5.132 -0,5%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen tiefrot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Hims & Hers, TUI, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Einigung mit Novo Nordisk: Hims & Hers-Aktie stoppt Rally nach Kurssprung Einigung mit Novo Nordisk: Hims & Hers-Aktie stoppt Rally nach Kurssprung
Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar
Trump: 'Hoher Ölpreis ist gut für die USA'

12.03.26 15:29 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die deutlich gestiegenen Ölpreise sind nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump gut für die USA. "Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Ölproduzent der Welt. Wenn also die Ölpreise steigen, verdienen wir viel Geld", teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Trump hatte im Wahlkampf damit geworben, die Energiepreise im Land deutlich zu senken. Infolge des Kriegs im Iran waren die Benzinpreise in den USA allerdings auf das höchste Niveau seit Sommer 2024 gestiegen./jcf/DP/nas