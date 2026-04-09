DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -2,9%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.470 +0,1%Euro1,1696 ±-0,0%Öl96,24 -0,2%Gold4.767 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Iran hält sich bei Straße von Hormus nicht an Deal

10.04.26 06:08 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hält sich nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump nicht an das Abkommen für eine befristete Waffenruhe, das eine Öffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt vorsieht. Iran leiste mit Blick auf Öltransporte durch die Meerenge "sehr schlechte Arbeit", die man auch als "unredlich" bezeichnen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Er kritisierte weiter: "Das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben!"

Rund eine Stunde zuvor hatte Trump bereits auf Truth Social gepostet, es gebe Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Er warnte: Das sollten sie besser nicht tun und falls sie es tun, sollten sie besser "jetzt damit aufhören!".

Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Angriffe blockierte der Iran die Straße von Hormus Anfang März. Der Transport von Öl- und Flüssiggas aus dem Persischen Golf durch die Meerenge kam damit praktisch zum Erliegen, die Weltmarktpreise stiegen seither rasant an.

Nach gut fünf Wochen Krieg einigten sich der Iran und die USA zuletzt auf eine zweiwöchige Waffenruhe sowie auf die Öffnung der Straße von Hormus. Seither nutzten nur sehr wenige Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Teheran will Gebühren für die Passage der strategisch bedeutenden Meerenge verlangen.

Ab heute soll es in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine dauerhafte Beendigung des Kriegs. Zu den schwierigen Themen dürfte bei den Gesprächen auch der Streit um die Öffnung der Straße von Hormus zählen./rin/DP/zb