Trump: Iran hat US-Militärhubschrauber abgeschossen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen. Die USA müssten notwendigerweise auf diesen Angriff reagieren, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Wie genau diese Reaktion aussehen werde, ließ Trump offen. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Hubschraubers seien unverletzt und in Sicherheit.

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Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom vom Dienstagmorgen (Ortszeit) hatten US-Streitkräfte zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhubschraubers gerettet. Der Kampfhubschrauber sei während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste des Omans abgestürzt. "Die Soldaten konnten innerhalb von etwa zwei Stunden sicher gerettet werden und befinden sich in stabilem Zustand." Die Ursache des Absturzes war laut Centcom zu diesem Zeitpunkt noch unklar./ngu/DP/men