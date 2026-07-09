Trump: Iran will weiterhin 'unbedingt' ein Abkommen

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran will nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump weiterhin ein Friedensabkommen. "Sie haben vor kurzem angerufen, sie wollen unbedingt ein Abkommen abschließen", behauptete Trump auf dem Rückflug vom Nato-Gipfel nach Washington. Er sei sich allerdings nicht sicher, ob sie eines Abkommens würdig seien oder ob sie sich an eines halten würden.

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Auf die Frage einer Journalistin, warum die iranische Führung Handelsschiffe angreife, wenn sie doch an einem Abkommen interessiert sei, sagte Trump: "Weil... sie etwas verrückt sind."

Iran will erst verhandeln, wenn Drohungen aufhören

Eine Bestätigung aus dem Iran lag zunächst nicht vor. Trump berichtet immer wieder von Gesprächen oder Telefonaten, die im Nachgang von den Gesprächspartnern ganz oder teilweise bestritten werden.

Die USA hatten zuvor eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran begonnen. Sollte es weitere iranische Attacken auf Schiffe geben, würden noch heftigere Angriffe gegen den Iran folgen, drohte Trump. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor erklärt, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten./jcf/DP/zb