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Trump: Iranische Raketen konnten Europa erreichen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich gerühmt, Europa vor iranischen Raketen bewahrt zu haben. Der Iran habe eine Rakete entwickelt, "die Europa erreichen konnte, und sie waren sehr stolz darauf", sagte Trump in seiner Rede bei der UN-Vollversammlung in New York. Er hoffe, die Europäer hätten erkannt, dass Irans Ziel darin bestanden habe, "seinen irrwitzigen Wettlauf zur Atombombe zu vollenden".

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"Wenn sie Erfolg gehabt hätten, wäre dieses verbrecherische Regime für immer in der Lage gewesen, Terror und Tod zu verbreiten", sagte Trump, der die Angriffe auf den Iran verteidigte. Bei der Operation "Midnight Hammer" im Juni 2025 habe das US-Militär Irans Atomprogramm vollständig zerstört.

Angriff auf US-britischen Militärstützpunkt

Im März dieses Jahres hatte der Iran zwei ballistische Raketen auf einen von Großbritannien und den USA gemeinsam genutzten Militärstützpunkt auf der Insel Diego Garcia im Indischen Ozean abgefeuert. Keines der beiden Geschosse traf die Militärbasis. Dennoch änderte der Angriff die Einschätzung über iranische Angriffskapazitäten.

Der Stützpunkt liegt etwa 4.000 Kilometer südöstlich der iranischen Küste. Diese Distanz lag bis dahin außerhalb der offiziell bestätigten Reichweite des iranischen Raketenarsenals von 2.000 Kilometern./mj/DP/mis

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