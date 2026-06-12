DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 +1,2%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.746 +2,7%Euro1,1581 +0,4%Öl88,70 -6,6%Gold4.213 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte
US-Börsen legen kräftig zu: Trump sagt geplante Iran-Schläge ab - Ölpreise fallen deutlich US-Börsen legen kräftig zu: Trump sagt geplante Iran-Schläge ab - Ölpreise fallen deutlich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Könnten Iran-Deal in Europa unterzeichnen

11.06.26 22:07 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut Hoffnungen auf ein Rahmenabkommen zwischen USA und den Iran geweckt und als Ort für eine mögliche Unterzeichnung Europa ins Spiel gebracht. Dokumente würden noch finalisiert, sagte Trump im Oval Office vor Reportern. Das sollte in den nächsten Tagen passieren. Wahrscheinlich werde es eine Unterzeichnung geben - "vielleicht in Europa".

Einen genauen Ort oder ein Land nannte Trump nicht. Kurz darauf sagte er, vielleicht werde die Unterzeichnung schon am Wochenende vollzogen. Er selbst werde dann nicht dabei sein können, aber Vize-Präsident JD Vance.

Trump feiert am Sonntag (14. Juni) in Washington seinen 80. Geburtstag. Danach will er zum G7-Gipfel nach Frankreich fliegen. Im französischen Kurort Évian am Genfer See kommt die Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan sowie die Europäische Union gehören, vom 15. bis zum 17. Juni zusammen./rin/DP/men