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Trump kritisiert Deutschland für Iran-Absage: 'unangebracht'

27.03.26 06:05 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Deutschland wegen der ausbleibenden Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus kritisiert. Er habe es als "unangemessen" empfunden, dass von deutscher Seite geäußert worden sei: "Das ist nicht unser Krieg", sagte der Republikaner während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Trump nannte keinen konkreten Namen, schrieb die Äußerung aber der Spitze zu ("the head of Germany").

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So oder so ähnlich hatten sich jüngst mehrere führende deutsche Politiker geäußert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei einem Besuch in Norwegen: "Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden."

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte: "Es ist nicht unser Krieg." Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) äußerte sich in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Ich sage sehr klar: Das ist nicht unser Krieg."

Trump: Ukraine nicht unser Krieg

Trump schilderte als seine Reaktion auf die von ihm zitierte Haltung, er habe gesagt: "Nun, die Ukraine ist nicht unser Krieg."

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Der US-Präsident hatte die Nato-Verbündeten um Hilfe bei der militärischen Absicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die Straße von Hormus gebeten. Die Meerenge ist wichtig für den weltweiten Ölhandel. Weil die Nato-Partner der Aufforderung nicht nachkamen, hat er sie wiederholt mit scharfen Worten kritisiert./rin/DP/zb