Trump kritisiert Zinserhöhung der US-Notenbank Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach der dritten Anhebung der Leitzinsen in diesem Jahr seine Kritik an der Notenbank Federal Reserve (Fed) erneuert. "Leider haben sie die Zinsen gerade wieder erhöht. Ich bin darüber nicht glücklich", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in New York. "Ich würde lieber Schulden abbezahlen oder andere Dinge tun, mehr Jobs schaffen."

Trump hatte die US- Geldpolitik bereits zuvor wiederholt öffentlich bemängelt, was für US-Präsidenten ungewöhnlich ist. Notenbankchef Jerome Powell hatte nach dem Zinsentscheid die Unabhängigkeit der Fed betont: "Wir berücksichtigen keine politischen Faktoren." Die Fed richte ihre Entscheidungen ausschließlich an ihrem Auftrag aus, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Inflation stabil zu halten./hbr/DP/he