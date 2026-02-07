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Trump kündigt Parteitag vor den Zwischenwahlen an

01.07.26 06:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Republikaner wollen vor den wichtigen Zwischenwahlen im November einen Parteitag im US-Bundesstaat Texas abhalten. Die Veranstaltung werde am 9. und 10. September in Dallas stattfinden, kündigte Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Zusätzlich zum politischen Programm werde es auch viel Unterhaltung geben, teilte Trump mit, ohne dabei ins Detail zu gehen.

Inhaltlich setzte Trump in seinem Post einen innenpolitischen Fokus. Konkret solle es bei der Veranstaltung unter anderem um Steuervergünstigungen, sichere Grenzen, geringe Lebenshaltungskosten und innere Sicherheit gehen.

Republikaner wollen knappe Mehrheiten verteidigen

In den vergangenen Monaten waren Trumps Beliebtheitswerte unter dem Eindruck des Iran-Kriegs rapide gesunken. Die Demokraten - vereinzelt auch Republikaner - warfen ihm vor, sich zu wenig um die Belange der Bevölkerung zu kümmern. Trump hatte vor seiner zweiten Amtszeit mit den Versprechen Wahlkampf gemacht, keine Kriege zu beginnen und Preise etwa für Energie deutlich zu senken.

Neben etlichen Ämtern auf Ebene der Bundesstaaten werden bei den sogenannten Midterms ein Teil der Sitze im Senat sowie das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Verlieren die Republikaner auch nur in einer der beiden Kammern ihre knappe Mehrheit, wird Trump keine größeren Gesetzesinitiativen mehr durchsetzen können. Zudem müsste er sich möglicherweise auf ein weiteres Amtsenthebungsverfahren einstellen./jcf/DP/zb