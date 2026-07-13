Trump kündigt Rede an die Nation an

13.07.26 21:57 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich mit einer Rede an seine Landsleute richten. Freitagfrüh um 3.00 Uhr deutscher Zeit (Donnerstagabend 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit) ist eine Rede an die Nation geplant, wie auf seinem Truth-Social-Account angekündigt wurde. Das ist einer der wichtigsten TV-Sendeplätze in den Vereinigten Staaten.

Werbung

Eine Rede an die Nation hält ein Präsident dann, wenn er wichtige Ankündigungen machen will oder ein bedeutender Moment für die Amerikaner eingetreten ist. Ein Thema nannte Trump nicht. Es ist damit unklar, ob er sich zum Iran-Krieg, der seit Monaten die Schlagzeilen in den USA beherrscht, äußern wird. In den vergangenen Tagen eskalierte der Konflikt wieder.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit, die im Januar 2025 begann, eine solche Ansprache an die US-Bevölkerung hält. Im Dezember etwa verteidigte der bereits damals innenpolitisch stark unter Druck geratene Präsident seine Wirtschaftspolitik./rin/DP/he