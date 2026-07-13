Trump kündigte weitere Angriffe auf den Iran an

13.07.26 23:14 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat weitere Angriffe seines Landes auf den Iran angekündigt. Man werde das Land heute Abend hart treffen - genau wie morgen, sagte er am Montagnachmittag (Ortszeit) in einem Radiointerview. Der Iran könne nichts dagegen tun, hob er hervor.

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US-Streitkräfte hatten in den vergangenen Tagen wiederholt iranische Ziele angegriffen. Das Militär begründete dies mit Attacken des Irans auf Schiffe in der Straße von Hormus. Der Iran reagierte auf die US-Angriffe wiederum mit Vergeltungsangriffen - etwa auf Golfstaaten. All das befeuerte in der Region die Sorge vor einem vollständigen Wiederaufflammen des Kriegs - zumal Trump die Waffenruhe mit Teheran vor wenigen Tagen für beendet erklärt hatte./fsp/DP/he