Trump legt GM Verlagerung der Produktion aus China in die USA nahe

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat General Motors nahegelegt, die Autoproduktion aus China in die USA zurückzuholen.

GM sei einmal "der Riese aus Detroit" gewesen, schrieb Trump am Freitag auf Twitter https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1167408293062594560 unter Anspielung auf den Firmensitz im Bundesstaat Michigan. Nun sei er dort einer der kleinsten Autobauer. Der Konzern habe vor dem Beginn seiner Amtszeit trotz Hilfen der USA große Fabriken nach China verlegt, erklärte Trump weiter. "Sollten sie jetzt nicht damit anfangen, in die USA zurückzuziehen?" Eine Stellungnahme von GM lag zunächst nicht vor.

Trumps Tweets bezogen sich offenbar auf einen Medienbericht, wonach GM mit 46.000 Mitarbeitern inzwischen die kleinste US-Belegschaft der drei großen Detroiter Autobauer aufweist. Im Jahr 1976 beschäftigte der Konzern noch fast 620.000 Menschen in den USA. Trump hat GM bereits in der Vergangenheit angegriffen. Dabei kritisierte er, dass die Fertigung in Michigan, Ohio und Maryland heruntergefahren wird, während GM Fabriken in Mexiko unterhält. Die USA und China führen seit Monaten einen Handelskonflikt mit Zöllen und Gegenzöllen. Trump hatte zuletzt alle US-Unternehmen aufgefordert, China zu verlassen.