Trump lehnt Kompromiss in Streit über Einwanderer ab

Washington (Reuters) - Im Streit über den Status von geduldeten Einwanderern in den USA lehnt Präsident Donald Trump eine Zusammenarbeit mit den oppositionellen Demokraten ab.

Es werde keine Übereinkunft zu den sogenannten Dreamern geben, schrieb der Republikaner am Sonntag auf Twitter. Die Grenzschutzbeamten an der Grenze zu Mexiko könnten ihre Arbeit wegen Gesetzen, die auf die Demokraten zurückgingen, nicht richtig erledigen. Die Republikaner müssten deswegen den radikalen Weg gehen. So sollten sie strengere Gesetze durchsetzen, forderte Trump.

Bei dem Streit über die Dreamer geht es um 1,8 Millionen junge Einwanderer, die als Kinder vor allem aus Mexiko in die USA kamen. Sie waren wegen einer Regelung aus der Zeit von Trumps Vorgänger Barack Obama vor Abschiebungen geschützt. Trump ist zwar auch für ihren Schutz. Er fordert aber den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und hat dafür nicht genügend Geld vom Kongress bewilligt bekommen.

Am Sonntag griff Trump erneut die mexikanische Regierung an und drohte mit einem Ende des Freihandelsabkommen Nafta. "Die lachen über unsere dummen Einwanderungsgesetze." Mexiko tue wenig bis nichts, um den Strom von Menschen zu stoppen. Die US-Regierung verhandelt seit einiger Zeit mit Kanada und Mexiko über Nafta und will für die amerikanische Wirtschaft bessere Bedingungen durchsetzen. Eine Verknüpfung mit der geplanten Grenzmauer war bisher aber nie eine US-Verhandlungsposition.