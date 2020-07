Trump macht Ernst mit Truppenabzug - 12.000 Soldaten sollen Deutschland verlassen

- von Phil Stewart und Reinhard Becker und Sabine Siebold

Washington/Berlin (Reuters) - Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump werden die USA ihre in der Nachkriegszeit aufgebaute Truppenpräsenz in Deutschland massiv verringern.

Die USA konkretisierten am Mittwoch ihre Pläne für einen Teilabzug, wonach etwa 12.000 amerikanische Soldaten Deutschland verlassen sollen. Überdies soll ihr militärisches Hauptquartier für Europa von Stuttgart nach Belgien verlegt werden. Der Truppenabzug stellt einen Affront gegenüber einem der engsten Verbündeten und Handelspartner der USA dar und ist sowohl im Militär als auch in Trumps eigenem republikanischen Lager umstritten. Er warf der Regierung in Berlin erneut vor, ihren Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen: "Wir verringern die Truppenpräsenz, weil sie ihre Rechnungen nicht begleichen, so einfach ist das." Darauf wollten die USA nicht mehr hereinfallen, polterte er.

In Rheinland-Pfalz sind stationierte Kräfte der US Air Force in Spangdahlem in der Eifel von den Plänen betroffen: "Wir halten die Entscheidung von Präsident Trump zum Truppenabzug aus Deutschland für grundsätzlich falsch", erklärte der Innenminister des Bundeslandes, Roger Lewentz. Deutschland und insbesondere Rheinland-Pfalz hätten sich mit ihren Stationierungsstandorten stets als verlässliche Partner erwiesen: "Natürlich kämpfen wir weiter um den Standort Spangdahlem", so Lewentz.

KONFLIKTSTOFF MIT MOSKAU

Von den Soldaten, die aus Deutschland abziehen, sollen rund 5400 an andere Orte in Europa verlegt werden. Als Standorte kommen dafür laut den US-Plänen neben Belgien und Italien auch die Schwarzmeer-Region und das Baltikum in Frage, was für neue Irritationen im ohnehin angespannten Verhältnis zu Russland sorgen dürfte. US-Verteidigungsminister Mark Esper würdigte die Pläne als wichtigen Eckpfeiler auf dem Weg zur Erfüllung der von Trump vorgebenen Mission "einer geringeren US-Truppenpräsenz in Europa".

Wie aus US-Regierungskreisen verlautete, wird die Umsetzung des gesamten Vorhabens wohl Jahre dauern und womöglich Milliarden-Summen verschlingen. Trump hatte im Juni ankündigt, die Zahl der US-Truppen in Deutschland um etwa 9500 auf 25.000 zu senken.

Als besonderer Paukenschlag in den ohnehin umstrittenen Plänen Trumps gilt, dass die USA auch ihr militärisches Hauptquartier für Europa nicht mehr in Deutschland sehen wollen. "Wir gehen davon aus, wobei es noch mehr Feinplanung braucht, das Hauptquartier nach Mons in Belgien zu verlegen", sagte Oberbefehlshaber Tod Wolters.

In Mons hat bereits Shape seinen Sitz, das militärische Hauptquartier der Nato. Auch das Kommando für die US-Spezialkräfte in Europa solle von Stuttgart nach Mons ziehen. Möglich sei zudem, dass das Hauptquartier für die US-Militäreinsätze in Afrika, Africom, das ebenfalls in Stuttgart sitzt, an einen anderen Ort verlegt werde.

Der Linken gehen die US-Pläne allerdings nicht weit genug: Sie bekräftigt ihre Position, dass alle US-Soldaten "samt ihrer Atomwaffen" Deutschland verlassen müssten: "Die Sicherheit Europas und Deutschlands ist durch die Anwesenheit der US-Truppen eher gefährdet als gewährleistet, da die USA Europa und Deutschland für ihre Kriegspielchen gegenüber Russland und militärischen Machtprojektionen in den Nahen und Mittleren Osten permanent missbrauchen", erklärte der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu.