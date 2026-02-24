DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.009 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,23 ±0,0%Gold5.208 +1,2%
Trump: Müssen politische Gewalt jeder Art ablehnen

25.02.26 05:30 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sein Land dazu aufgefordert, politische Gewalt jeder Art abzulehnen. In Erinnerung an den erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk müssten alle zusammenkommen, um zu bekräftigen, dass "Amerika eine Nation unter Gott" sei, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments im Kapitol in Washington. Witwe Erika Kirk war dabei als Gast anwesend. Als Trump auf Kirk im Publikum hinwies und die Aufmerksamkeit auf sie richtete, hörte man "Charlie"-Rufe im Kongress.

Charlie Kirk war im September auf einer Veranstaltung erschossen worden. Er galt als einflussreicher Vertreter der MAGA-Bewegung (Make America Great Again) Trumps. Als Gründer der Jugendorganisation Turning Point USA mobilisierte er auch ein junges Publikum für Trump. Kritiker warfen ihm rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Ansichten vor./fsp/DP/zb