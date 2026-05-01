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Trump nach China-Besuch auf Rückweg in die USA

15.05.26 09:14 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA. Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft.

Es war nach 2017 bereits der zweite Staatsbesuch Trumps in China. Nach seiner Ankunft am Mittwochabend (Ortszeit) kam er bis Freitag auch mehrfach zu Gesprächen mit Staatschef Xi Jinping zusammen. Nach US-Angaben sollen bei den Treffen Verabredungen in der Wirtschaft sowie im Flugzeug- und Agrarbereich getroffen worden sein. Konkrete Informationen zum Stand dieser Verabredungen gab es noch nicht. Trump sprach von "fantastischen Handelsdeals", ohne ins Detail zu gehen.

Die beiden größten Volkswirtschaften tauschten sich auch über den Taiwan-Konflikt und den Iran-Krieg aus. China warnte Washington, sich zu sehr bei Taiwan einzumischen. Das Land erhebt einen Anspruch auf die unabhängige Insel.

Beim Iran-Krieg soll Peking nach Angaben Trumps ein nicht näher ausgeführtes Hilfsangebot unterbreitet haben. China erneuerte indes die Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe.

Wenn Xi Trumps Einladung für einen Gegenbesuch annimmt, wird es am 24. September ein Treffen im Weißen Haus in der US-Hauptstadt geben./rin/DP/jha