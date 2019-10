Trump nennt WTO-Beschluss zu US-Strafzöllen 'großen Sieg'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung der Welthandelsorganisation WTO über milliardenschwere US-Strafzölle wegen verbotener EU-Subventionen im Flugzeugbau begrüßt. "Das war ein großer Sieg für die Vereinigten Staaten", sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit seinem finnischen Kollegen Sauli Niinistö am Mittwoch im Weißen Haus. Der US-Präsident kündigte bei der Gelegenheit keine Strafzölle gegen die EU an.

Trump führte die Entscheidung der WTO auf seine Präsidentschaft zurück, selbst wenn der Fall aus einer Zeit weit vor seiner Amtsübernahme stammt. "Die WTO ist viel besser zu uns, seit ich Präsident geworden bin", sagte er. Die USA gehe aus Streitfällen bei der WTO unter seiner Präsidentschaft häufiger als erfolgreiche Partei hervor, "weil sie denken, dass ich die WTO nicht mag und sie sicherstellen wollen, dass ich zufrieden bin".

Niinistö nannte die WTO-Entscheidung "ziemlich hart" für Europa. Die WTO hatte am Mittwoch in Genf bekanntgegeben, dass die USA wegen jahrelanger rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) Strafzölle auf EU-Importe im Umfang von 7,5 Milliarden US-Dollar im Jahr erheben dürfen./cy/DP/he