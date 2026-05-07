DAX25.634 +0,2%Est506.376 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 +2,4%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.740 -0,2%Euro1,1446 +0,1%Öl71,84 +0,4%Gold4.175 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen höher -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Amplitude (AMPL) im Pivotal-Point-Check: „Strong Buy“-Analysten-Rating und Sektor-Erholung befeuern die Aktie des Digital-Analytics-Spezialisten! Amplitude (AMPL) im Pivotal-Point-Check: „Strong Buy“-Analysten-Rating und Sektor-Erholung befeuern die Aktie des Digital-Analytics-Spezialisten!
Amazon Leo hat 396 Satelliten im All! Kommunikation-Dienst kann noch in diesem Jahr an den Start gehen! Amazon Leo hat 396 Satelliten im All! Kommunikation-Dienst kann noch in diesem Jahr an den Start gehen!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Nichts falsch an Millionen-Geschäften meiner Familie

03.07.26 10:45 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die millionenschweren Geschäftstätigkeiten seiner Familie verteidigt und erneut Interessenkonflikte mit seinem Regierungsamt abgestritten. An seinen Krypto-Geschäften etwa sei nichts verboten, sagte Trump im Gespräch mit dem CNBC-Moderator Joe Kernen im Oval Office im Weißen Haus.

Aus seiner kürzlich veröffentlichten Einkommenserklärung geht hervor, dass Trump im Jahr 2025 allein bei Krypto-Deals über eine Milliarde US-Dollar einnahm - durch die Beteiligung an einem Unternehmen im Besitz der Trump-Familie. Zugleich hat seine Regierung seit seinem erneuten Amtsantritt den Handel mit Digitalwährungen erheblich vorangetrieben.

Seine Kinder regeln die Finanzangelegenheiten

Er habe keine Kenntnis über seine eigenen Investitionen, sagte Trump CNBC. Seine Kinder, vor allem Sohn Eric, regelten seine Finanzangelegenheiten, und er rede nicht mit ihm darüber. Aber: "Es ist nichts Illegales daran, da ist nichts falsch damit. Ich könnte davon wissen."

Seine Kinder hätten mit seiner US-Präsidentschaft auch kein leichtes Los, sagte der 80-jährige Staatschef. Das Amt sei "so mächtig und so groß", dass praktisch fast jede Handlung seiner Kinder als Interessenkonflikt gewertet werden könnte. Grundsätzlich rate er seinen Kindern zu Zurückhaltung. "Aber sie haben auch ein Leben. Sie haben lange Geschäfte gemacht (...), bevor ich daran gedacht habe, für die Präsidentschaft zu kandidieren."/juw/DP/jha