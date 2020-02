Trump nutzt Ansprache als Wahlkampfrede

Washington (Reuters) - Mit seiner Rede zur Lage der Nation bewirbt sich US-Präsident Donald Trump für eine zweite Amtszeit.

Er rühmte in seiner knapp 80-minütigen Ansprache die Politik seiner ersten Amtszeit. "In nur drei kurzen Jahren haben wir eine Mentalität des amerikanischen Niedergangs zerschlagen. Wir bewegen uns in einem Tempo vorwärts, das noch vor kurzem undenkbar war und wir werden nie wieder zurückkehren!", sagte Trump im US-Repräsentantenhaus. Die republikanischen Anhänger begrüßten Trump zu Beginn seiner Ansprache mit dem skandierten Ausruf "Vier weitere Jahre!" und zeigten ihre Zustimmung bei allen von Trump angerissenen Themen mit kräftigem Applaus und stehenden Ovationen.

Trump lobte die unter seiner Regierung gesunkenen Arbeitslosenzahlen, gestiegene Einkommen und gute internationale Beziehungen - die US-Wirtschaft befinde sich im Aufschwung. Er setze Amerika an die erste Stelle - "America frist". Gleichzeitig kritisierte er den Reformplan der Demokraten für eine staatlich finanzierten Krankenversicherung. Seiner Ansicht nach laufe dies auf eine "sozialistische Übernahme" hinaus, die das Land in den Bankrott treibe und Leistungen für illegale Einwanderer bereitstelle. "Wir werden niemals zulassen, dass der Sozialismus die amerikanische Gesundheitsversorgung zerstört!", sagte Trump. In einer Reaktion der Demokraten auf Trumps Rede sagte die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer: "Die Demokraten versuchen, unsere Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die Republikaner in Washington versuchen, sie abzuschaffen."

Als einen der Überraschungsgäste begrüßte Trump den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaido und sagte ihm seine Unterstützung im Kampf gegen den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro zu. Ebenso überraschte er den krebskranken konservativen Radio-Moderator Rush Limbaugh mit der Verleihung einer der höchsten zivilen Auszeichnungen, der "Presidential Medal of Freedom" für außergewöhnliche Verdienste und lobte dabei die Fortschritte der Krebsforschung in den USA. Ehefrau Melania überreichte Limbaugh die Ehrenmedaille in den Zuschauerrängen. Weiterhin bekräftigte Trump seine Einstellung zur Einwanderungspolitik. Migranten sollten an der Überquerung der südlichen US-Grenze gehindert werden und sogenannte "sanctuary cities" (Zufluchtsstätten) für Einwanderer seien falsch. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses und führende Kraft beim Amtsenthebungsprozess Nancy Pelosi schüttelt den Kopf, als Trump über seine Ansichten zur Einwanderung spricht. Als Trump seine Rede beendet, steht Pelosi auf und zerreißt ihre Kopie der Rede, die er ihr am Anfang überreicht hatte. Es sei "die höfliche Sache zu tun, wenn man die Alternativer in Betracht zieht." Trump hatte ihr zu Beginn die zum Handschlag ausgetreckte Hand verwehrt.