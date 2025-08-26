DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.333 -0,7%Nas21.510 +0,1%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Trump preist gute Beziehung zu Nordkoreas Diktator Kim

25.08.25 20:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hervorgehoben. Viele Leute würden es als "schrecklich" bewerten, dass er "sehr gute Beziehungen" zu dem nordkoreanischen Machthaber habe, sagte Trump im Weißen Haus, kurz bevor er dort Südkoreas Präsident Lee Jae Myung empfing. Er selbst halte es aber für gut, dass seine Beziehung zu Kim gut sei.

Lee sagte im Anschluss bei dem Treffen mit Trump laut einem Übersetzer, dass die koreanische Halbinsel die einzige "geteilte Nation" der Welt sei. Er bat den US-Präsidenten, sich für Frieden auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen und betonte, ihn dabei unterstützen zu wollen.

Nord- und Südkorea formal betrachtet noch in Kriegszustand

Das Verhältnis zwischen Süd- und Nordkorea ist äußerst angespannt. Zuletzt haben rund 30 nordkoreanische Soldaten nach UN-Angaben kurzzeitig die hochgerüstete Grenze zu Südkorea überschritten und damit Warnschüsse des dortigen Militärs ausgelöst. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Seit dem Koreakrieg (1950-53) ist die koreanische Halbinsel in einen kommunistischen Norden und demokratischen Süden geteilt. Der Krieg endete zwar mit einem Waffenstillstand, doch bis heute haben beide Staaten keinen Friedensvertrag unterzeichnet.

Trumps zielt schon länger auf Nordkoreas Denuklearisierung ab

Während seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner bereits eine unkonventionelle Nordkorea-Politik verfolgt und auch Kim mehrfach getroffen. Eine Einigung über eine atomare Abrüstung Nordkoreas gab es dabei allerdings nicht. Trump will nach früheren Angaben auch in seiner zweiten Amtszeit an dem Ziel festhalten, Nordkorea vollständig nuklear abzurüsten. Nun stellte er ein weiteres Treffen mit Kim in Aussicht, ohne dabei konkrete Details zu nennen. "Ich freue mich darauf, ihn zu sehen", sagte Trump. Auch Lee betonte, dass er ein solches Treffen zwischen Trump und Kim begrüßen würde.

Nordkorea und die USA unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen. Es gibt keine Botschaften in den jeweiligen Hauptstädten. Diplomatische Angelegenheiten werden stattdessen oft über Vermittler abgewickelt./fsp/DP/he