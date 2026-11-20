WASHINGTON (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat bei seinem Treffen mit dem US-Präsidenten nach Angaben von Donald Trump Interesse an einer diplomatischen Beilegung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bekundet. Er habe sich zu zweit mit Putin getroffen, der seinen Wunsch deutlich zum Ausdruck gebracht habe, den Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach seiner China-Reise.

Werbung

Mit Blick auf die Vermittlungsbemühungen seines Landes in dem Krieg gab sich Trump einmal mehr optimistisch, dass es gute Chancen gebe, eine Lösung zu finden. Die jüngsten massiven russischen Angriffe auf die Ukraine ließ Trump dabei unerwähnt. Der US-Präsident hatte sich am Donnerstag im chinesischen Shenzhen sowohl mit Putin zu zweit getroffen als auch zu dritt gemeinsam mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping./fsp/DP/he