Trump: Putin 'tut das, was jeder andere auch tun würde'

NORMA vorsichtig für 2025. Bayer-HV soll umfangreiche Kapitalbeschaffung ermöglichen. Intuitive Machines: Sorgen um Zustand des Mondlanders. Baird-Analysten warnen vor enttäuschenden Auslieferungszahlen von Tesla. Gewinnmitnahmen bei HENSOLDT, Rheinmetall und RENK. STADA-Börsengang steht bevor: Großes Anleger-Interesse. Zalando sichert sich großen Anteil von ABOUT YOU. Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an.