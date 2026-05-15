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Trump rechnet nicht mit Freilassung von Hongkonger Verleger Lai

16.05.26 08:07 Uhr

HONGKONG (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben vergeblich um eine Freilassung des seit Jahren inhaftierten Hongkonger Verlegers Jimmy Lai eingesetzt. "Ich muss sagen, dass ich Jimmy Lai angesprochen habe, und ich würde sagen, die Reaktion darauf war nicht positiv", sagte Trump in einem vorab veröffentlichten Clip eines Interviews mit Fox News. Er sei mit Blick auf den Fall nicht sonderlich optimistisch, so Trump.

Der 78-jährige Medienmogul und Demokratieaktivist Lai gilt als Symbolfigur der Demokratiebewegung in Hongkong. Er sitzt seit 2021 im Gefängnis und wurde unter anderem wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen. Erst im Februar war er zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Trump setzte sich mehrfach für Lai ein

Kritiker betrachten die Verurteilung als politisch motiviert. Lai hat die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten.

Trump sagte, er habe in China auch das hohe Alter sowie den Gesundheitszustand Lais geltend gemacht, allerdings ohne Erfolg. Bereits zuvor hatte der US-Präsident mehrfach die Freilassung Lais gefordert. Lai gilt als Unterstützer Trumps. Schon während des Wahlkampfs in den USA hatte Trump 2024 in einem Podcast versprochen: "Ich werde ihn da raus bekommen."/jcf/DP/zb