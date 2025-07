Trump reist nächste Woche nach Schottland

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Sarepta kündigt Stellenabbau an. Salzgitter kappt Prognose. PepsiCo-Quartalsergebnisse besser als erwartet. Jungheinrich veröffentlicht Gewinnwarnung. Trump plant Zoll von 10 oder 15 Prozent für rund 150 Länder. GrabAGun erlebt schwachen Börsenstart. Steyr-Motors-Aktie mit Kurskorrektur. Darum sind Aktien von Volatus, DroneShield, Clara Tech & Co. so gefragt.