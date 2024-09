Trump schimpft über Harris' Kandidatur

PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich über Joe Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen echauffiert. "Dieser schwache, erbärmliche Mann, den Sie vor ein paar Monaten bei der Debatte gesehen haben - wäre er nicht in dieser Debatte gewesen, würde er anstelle von ihr kandidieren", sagte Trump über US-Präsident Biden bei der Fernsehdebatte gegen Harris. Biden zog sich gut drei Wochen nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell im Juni aus dem Rennen ums Weiße Haus zurück.

"Er bekam 14 Millionen Stimmen, und sie warfen ihn aus dem Amt", sagte Trump an Harris gerichtet mit Blick auf die Vorwahlen der Demokraten, die Biden gewonnen hatte. "Und wissen Sie was? Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Er hasst sie. Er kann sie nicht ausstehen", ätzte Trump weiter in Richtung Harris. Biden hatte sich nach seinem Rückzug hinter seine Vize gestellt und sie als seine Nachfolge vorgeschlagen./jac/DP/zb