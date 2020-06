Trump - Senden aus Deutschland US-Soldaten nach Polen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine Verlegung von derzeit in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten nach Polen angekündigt.

"Wir werden unsere Streitkräfte in Deutschland reduzieren. Einige werde nach Hause kommen und einige werden an andere Orte gehen, aber Polen wäre einer dieser anderen Orte", sagte Trump am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Polens Präsident Andrzej Duda in Washington. Die beiden Staatsoberhäupter teilten mit, ein Verteidigungsabkommen unterzeichnen zu wollen. "Ich denke, das schickt eine starke Botschaft nach Russland", sagte Trump.

Duda, der sich in seiner Heimat mitten im Wahlkampf befindet und als erster ausländischer Staatschef Trump seit Verhängung der Corona-Lockdowns besuchte, sprach vom Beginn einer neuen Phase in den US-polnischen Beziehungen. Es bestehe die Möglichkeit einer Aufstockung der amerikanischen Truppen in dem osteuropäischen Land. Trump hatte kürzlich Pläne bestätigt, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um etwa 9500 auf 25.000 zu reduzieren. Er wirft Deutschland vor, zu wenig für Verteidigung und die Nato auszugeben. Polnischen Medienberichten zufolge könnten die USA die Entsendung von 2000 Soldaten anbieten, doppelt so viele, wie vor einem Jahr ursprünglich vereinbart.