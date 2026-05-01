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Trump setzt China-Besuch fort

15.05.26 05:48 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt seinen Staatsbesuch in China am Freitag fort. Offen blieb zunächst, ob es im schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik konkrete Fortschritte geben wird.

Am Donnerstag war er bereits zu ersten Gesprächen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking zusammengekommen. Auch am Freitag ist ein Treffen geplant. Danach wird er die Rückreise in die USA antreten.

Der Staatsbesuch steht unter dem Zeichen von Wirtschaftsgesprächen. Trump ist mit einer großen US-Delegation hochrangiger Wirtschaftsvertreter aus der Tech- und Finanzbranche angereist.

Es ist Trumps zweiter Staatsbesuch, bereits in seiner ersten Amtszeit 2017 besuchte er China./jpt/DP/nas