Trump soll im Amtsenthebungsverfahren aussagen

Heute im Fokus

Asiens Börsen leicht im Plus -- Trump: Teilabkommen über Handel mit China in letzten Geburtswehen -- Xerox bereitet feindliches Übernahmeangebot für HP vor -- Aroundtown im Fokus

Knorr-Bremse bestätigt Ausblick. US-Aufsicht dämpft Boeings Hoffnung auf rasche 737-Max-Zulassung. So will sich Amazon in China an den übermächtigen Alibaba-Konzern herantasten. Wells Fargo senkt den Daumen für Netflix. "Made-in-China"-Teslas fahren bald auf den Straßen - Durchbruch für den Massenmarkt?