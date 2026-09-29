DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,35 +2,9%Nas 26.763 -0,2%Bitcoin 73.440 +0,0%Euro 1,1315 -0,5%Öl 103,6 -1,6%Gold 4.148 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Trump sorgt für Boom bei slowenischen .si-Domains

LJUBLJANA (dpa-AFX) - Die Vorliebe der Wortwahl des US-Präsidenten Donald Trump, wenn von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, hat ausgerechnet im kleinen südosteuropäischen Land Slowenien für einen Boom der Anfragen für eine Internet-Domain mit dem Landeskürzel "si" ausgelöst. Trump hatte vor gut einer Woche bei der UN-Vollversammlung in New York gesagt, dass er den Begriff KI (englisch AI) für Künstliche Intelligenz unpassend finde, weil er diese die Technologie als "fake" erscheinen lassen. Stattdessen wolle er weltweit den Begriff "Superintelligenz" einführen, kurz: SI - wie das slowenische Kürzel.

Werbung

Seither ist die Zahl der in Slowenien registrierten Domains auf mehr als 200.000 angestiegen - von rund 3.500 im Vormonat, wie register.si angibt, Sloweniens Behörde für die Verwaltung und Vergabe slowenischer Domainnamen. Die Behörde verwies darauf, dass diese Entwicklung nach Trumps Äußerung begonnen habe.

"Trotz der stark gestiegenen Anzahl von Anfragen an alle Registersysteme laufen alle Dienste reibungslos", teilte register.si mit. "In jedem Fall werden wir die Operation sorgfältig überwachen und gegebenenfalls individuelle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Betrieb nicht beeinträchtigt wird." Das Amt wies zugleich Medienspekulationen über angebliche Millionengewinne aufgrund des gestiegenen Interesses an ".si" zurück und empfahl "Inhabern von Marken, Slogans, Unternehmen usw., die noch keine Domain unter.si besitzen, diese so bald wie möglich zu registrieren."

./kl/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.