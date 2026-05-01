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Trump: Sprechen nicht über Lockerung von Iran-Sanktionen

27.05.26 21:34 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) -

Trump: Sprechen nicht über Lockerung von Iran-Sanktionen

Die USA bieten nach den Worten von US-Präsident Donald Trump dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an. "Nein, wir sprechen nicht über irgendeine Lockerung von Sanktionen", sagte der Republikaner in der Kabinettsitzung im Weißen Haus. Auch über Gelder, die der Iran für sich beanspruche, habe man im Moment weiter die Kontrolle. Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwägen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, damit das Land wieder sein Rohöl verkaufen darf./rin/DP/men