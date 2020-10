Trump-Sprecherin nach Corona-Diagnose: Amerika steht vereint

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Corona-Diagnose für US-Präsident Donald Trump hat die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, den Zusammenhalt der Nation beschworen. "Amerika steht vereint", schrieb sie am Freitag auf Twitter. Die Kraft des ganzen Landes sei mit Präsident Trump und der First Lady, betonte sie. "Euer Präsident wird weiterhin das Volk an die erste Stelle stellen", schrieb McEnany. Das positive Corona-Testergebnis für Trump und seine Ehefrau Melania war am Freitagmorgen bekannt geworden./blu/DP/zb