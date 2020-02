Trump spricht Amtsenthebungsverfahren bei Rede nicht direkt an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat das gegen ihn laufende Amtsenthebungsverfahren bei seiner Rede zur Lage der Nation nicht direkt thematisiert. Trump sagte in seiner Ansprache im US-Kongress am Dienstagabend (Ortszeit) allerdings, die einzigen Siege, die zählten, seien Siege, die für das amerikanische Volk von Nutzen seien. Dies könnte als Anspielung auf den erwarteten Freispruch im Amtsenthebungsverfahren verstanden werden.

Am Mittwoch will der Senat über die beiden Anklagepunkte entscheiden, die das Repräsentantenhaus mit der Mehrheit der Demokraten gegen Trump erhoben hat. Wegen der republikanischen Mehrheit in der Kammer wird mit einem Freispruch Trumps gerechnet - was im Wahljahr ein großer Triumph für ihn wäre. Angeklagt ist Trump wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre./lkl/DP/zb