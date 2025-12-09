DAX24.138 +0,4%Est505.722 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -0,8%Nas23.511 -0,2%Bitcoin77.613 -0,3%Euro1,1628 -0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.200 +0,2%
Trump spricht sich für Wahlen in der Ukraine aus

09.12.25 14:37 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich für Wahlen in der Ukraine ausgesprochen. Dem Nachrichtenportal "Politico" sagte Trump in einem Interview auf die Frage, ob die Zeit für Wahlen gekommen sei: "Ja, ich denke, es ist an der Zeit. Ich denke, es ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Wahlen abzuhalten."

Das ukrainische Volk solle die Möglichkeit haben, zu entscheiden - und womöglich würde der jetzige Präsident Wolodymyr Selenskyj die Abstimmung für sich entscheiden. Trump sagte, dass es schon "lange" keine Wahlen mehr in dem seit knapp vier Jahren von Russland angegriffenen Land gegeben habe. Der Krieg werde als Vorwand genutzt, um keine Wahlen abzuhalten, behauptete der US-Präsident. "Sie sprechen zwar von einer Demokratie, aber irgendwann ist es keine Demokratie mehr."

Trump hatte schon kurz nach seinem Amtsantritt Selenskyj kritisiert und ihn als "Diktator" bezeichnet. Bei Neuwahlen würde der ukrainische Präsident nur vier Prozent erhalten, behauptete er damals. Kiew hat die Forderung nach Neuwahlen, wie sie auch Moskau schon mehrfach erhoben hat, immer mit dem Verweis auf das Kriegsrecht zurückgewiesen. Zwar wäre die Amtszeit Selenskyjs regulär im vergangenen Jahr abgelaufen, doch während des Kriegs sind Wahlen ausgesetzt.

Trump bekräftigte zugleich seine Kritik an Selenskyj. "Er muss sich jetzt endlich zusammenreißen und die Dinge akzeptieren", antwortete der 79-Jährige auf die Frage nach einer möglichen Frist, um dem derzeit diskutierten US-Friedensplan zuzustimmen./ngu/DP/mis