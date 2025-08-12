Trump über Putin: Gute Chance auf baldiges Treffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht "gute Chancen" auf ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Der Republikaner sagte auf eine Nachfrage einer Journalistin, ob Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einem Treffen zugestimmt hätten: "Die Chancen stehen gut, dass es sehr bald zu einem Treffen kommen wird." Man habe aber noch nicht festgelegt, wo.

Trump informierte davor die europäischen Partner über das Gespräch seines Sonderbeauftragten Steve Witkoff in Moskau zum Ukraine-Krieg. In dem Telefonat habe er auch seine Absicht angekündigt, sich persönlich mit Putin zu treffen, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Dieser hatte zuvor den US-Unterhändler Witkoff für etwa drei Stunden im Kreml empfangen./rin/DP/zb