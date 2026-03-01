DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.557 -0,8%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl80,98 +3,7%Gold5.136 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen
Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump über Rutte: 'Ich finde ihn fantastisch'

03.03.26 18:32 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte in höchsten Tönen gelobt. "Ich finde ihn fantastisch", sagte Trump bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office über den Niederländer. Mit Blick auf europäische Länder unterschied er zudem zwischen solchen, die "hilfreich" gewesen seien, und solchen, auf die das nicht zutreffe. Deutschland hob Trump dabei als positives Beispiel hervor.

Wer­bung

Die geplante Erhöhung von Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten verbuchte er erneut als seinen Verdienst. Beim Nato-Gipfeltreffen Ende Juni vergangenen Jahres wurde unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Druck Trumps vereinbart, künftig mindestens einen Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des nationalen BIP in Verteidigung zu investieren. Hinzukommen sollen dann noch einmal 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Ausgaben - beispielsweise für Infrastruktur. Insgesamt soll so spätestens ab 2035 jährlich eine Quote von fünf Prozent erreicht werden. Zuvor lag das Ziel bei zwei Prozent.

Trump hatte die Nato-Partner lange zu einer drastischen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben gedrängt. Er drohte mit einer Reduzierung des US-Beistandes, sollten die Verbündeten dafür nicht fünf Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes aufwenden./fsp/DP/stw