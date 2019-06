Trump überlegt Schritte gegen US-Tech-Firmen nach EU-Vorbild

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit von US-Klagen gegen große US-Technologieunternehmen wie Google und Facebook nach EU-Vorbild angedeutet. "Wir sollten tun, was sie tun", sagte Trump am Montag dem Sender CNBC mit Blick auf Europa. "Irgendwas ist los in Sachen Monopol", sagte Trump, ohne jedoch genauer zu werden.

Die EU-Kommission hatte allein Google mit Wettbewerbsstrafen in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar belegt. Facebook sieht sich aus Europa Vorwürfen der Verletzung von Datenschutzrichtlinien gegenüber. Trump kündigte Schritte der US-Aufsicht gegen die Technologieriesen an: "Wir haben einen großartigen Justizminister, wir schauen etwas anders auf sie."/dm/DP/he