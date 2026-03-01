DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.557 -0,8%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl80,98 +3,7%Gold5.136 -3,5%
Trump: Ukraine-Krieg wichtige Priorität für mich

03.03.26 18:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der russische Krieg gegen die Ukraine steht nach Angaben von US-Präsident Donald Trump weit oben auf seiner Prioritätenliste. Es herrsche ein "enormer Hass" zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, sagte Trump bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office.

Noch 2024 hatte Trump im Wahlkampf behauptet, er werde als Präsident den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Die Bemühungen um ein Ende des Krieges unter Vermittlung der USA stocken aktuell jedoch. "Manchmal gebe ich dem einen die Schuld, manchmal dem anderen", sagte Trump nun. Der US-Präsident ist für seine schwankenden Positionen in dem Krieg bekannt - oft wird ihm allerdings auch eine zu große Nähe zur russischen Position vorgeworfen./fsp/DP/stw