Trump und Hegseth schließen Bodeneinsatz im Iran nicht aus

02.03.26 17:46 Uhr

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth wollen nach den ersten Angriffen auf den Iran nicht ausschließen, dass künftig US-Bodentruppen im Nahen Osten eingesetzt werden. Er habe keine Angst bei dem Thema, wurde Trump vom Boulevardblatt "New York Post" zitiert. "Jeder Präsident sagt: "Es wird keine Bodentruppen geben." Ich sage das nicht". Stattdessen hielt sich Trump Optionen offen.

Zuvor hatte sich Hegseth ähnlich geäußert. Ihm zufolge sind bislang keine Bodentruppen im Iran im Einsatz. Darüber hinaus wollte er sich nicht dazu äußern, ob ein Bodeneinsatz künftig ein denkbares Szenario sei.

Die Debatte um die sogenannten "Boots on the ground", also ob es zum Einsatz von Soldaten auf feindlichem Boden kommt, gilt in den USA als höchst heikel. Seit den langjährigen und verlustreichen Kriegen im Irak und in Afghanistan reagiert die amerikanische Öffentlichkeit besonders sensibel auf die Entsendung von Bodentruppen in den Nahen Osten./ngu/DP/nas