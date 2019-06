Trump und Trudeau sprechen über gemeinsamen Handel

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Streit um noch immer ungeklärte Handelsfragen sind US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Donnerstag in Washington zusammengekommen. Beide Länder haben gemeinsam mit dem US-Nachbarn Mexiko Ende vergangenen Jahres ein gemeinsames Freihandelsabkommen unterzeichnet. Das mexikanische Parlament hatte das Abkommen am Mittwoch ratifiziert und ist damit das bisher einzige der drei Länder, das diesen zum Inkrafttreten notwendigen Schritt vollzogen hat.

Die beiden Staatsmänner wollten sich bei ihrem Gespräch jedoch auch über andere anstehende Themen der Weltpolitik unterhalten, sagte Trudeau eingangs der Unterredung. Er spielte damit auf die sich dramatisch zuspitzende Lage im Iran an./dm/DP/he